Trump wechselt kommissarischen Heimatschutzminister aus

dpaWashington Der kommissarische US-Heimatschutzminister Kevin McAleenan scheidet überraschend aus dem Amt. Präsident Donald Trump begründete den Abgang McAleenans am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter damit, dass es den 48-Jährigen nach vielen Jahren in Regierungsämtern in die Privatwirtschaft ziehe und er künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/trump-wechselt-kommissarischen-heimatschutzminister-aus-323442.html