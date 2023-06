/ Lesedauer: ca. 4min Justiz Trump vor Gericht: Unschuldsbekenntnis in Dokumenten-Affäre

Zwei Anklagen gegen Donald Trump in kürzester Zeit, zwei historische Auftritte vor Gericht. Was sich nun in Miami abspielt, kann durchaus ernste Folgen für ihn haben.

© Elizabeth Williams/AP/dpa In dieser Skizze aus dem Gerichtssaal bekennt sich der Anwalt Todd Blanche (3.v.l) im Namen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump (2.v.r) vor einem Bundesgericht in Miami für nicht schuldig. Foto: Elizabeth Williams/AP/dpa

Von dpa