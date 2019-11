Empfehlung - Trump verlagert Wohnsitz nach Florida

dpaNew York US-Präsident Donald Trump will seinen Hauptwohnsitz von New York nach Palm Beach im sonnigen Florida verlegen. Er schätze zwar New York und die Menschen dort, schrieb er am späten auf Twitter. Aber obwohl er dort Millionen Steuergelder gezahlt habe, sei er von den politischen Führern der Stadt und des Bundesstaates „sehr schlecht behandelt" worden.(...)