Golanhöhen: Trump erkennt Israels Souveränität formell an

In der vergangenen Woche kündigte US-Präsident den Schritt per Tweet an, nun vollzieht er die außenpolitische Kehrtwende mit Blick auf die Golanhöhen offiziell. Und zwar bei einem symbolträchtigen Besuch des israelischen Regierungschefs in Washington.