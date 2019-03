Empfehlung - Trump droht mit Schließung der Grenze zu Mexiko

dpaWashington „Falls Mexiko nicht sofort jede illegale Migration in die USA über unsere südliche Grenze stoppt, werde ich die Grenze oder große Teile der Grenze nächste Woche schließen“, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Dafür gebe es eine „sehr große Wahrscheinlichkeit“. Es sei so einfach für Mexiko, etwas gegen illegale Migration zu tun, „aber sie nehmen nur unser Geld und „reden““, schrieb Trump weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/trump-droht-mit-schliessung-der-grenze-zu-mexiko-289418.html