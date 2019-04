Empfehlung - Trump beschimpft kritische Journalisten als „Fälscher“

dpaWashington „Fake News“ bescheinigte ihnen Trump vor Tausenden jubelnden Anhängern bei seinem Auftritt am Samstagabend in Green Bay im Bundesstaat Wisconsin. „Sie sind Fälscher.“ Das Publikum skandierte daraufhin Sprechchöre, in denen der Trump-kritische Sender CNN verunglimpft wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/trump-beschimpft-kritische-journalisten-als-faelscher-294329.html