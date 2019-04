Empfehlung - Trump an Grenze zu Mexiko: Können niemanden mehr aufnehmen

dpaCalexico/Washington Bei einem Besuch in Kalifornien an der Grenze zu Mexiko sagte Trump am Freitag (Ortszeit), seine Botschaft an Migranten auf dem Weg in die USA sei: „Wir können euch nicht mehr aufnehmen.“ Das Land sei voll. „Dreht um“, mahnte Trump weiter. „Wir haben keinen Platz.“ Mehrfach wiederholte er diese Botschaft und betonte: „Wenn es voll ist, dann ist es voll.“ So einfach sei das.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/trump-an-grenze-zu-mexiko-koennen-niemanden-mehr-aufnehmen-290671.html