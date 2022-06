/ Lesedauer: ca. 3min Treffen auf Schloss Elmau Tracht und Schmankerl: Zu viel Bayern zum G7-Gipfel?

Wie viel Bayern darf es sein zu einem G7-Gipfel in Bayern? Das ist eine Frage, die offenbar manche beschäftigt. Und was war sonst an Tag zwei los - außer den ernsten G7-Debatten selbst?