Empfehlung - Toyota will eigene kleine Stadt der Zukunft bauen

dpaLas Vegas Toyota will eine experimentelle Stadt der Zukunft in Japan bauen, um Technologien wie das autonome Fahren verstärkt in realen Umgebungen zu testen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/toyota-will-eigene-kleine-stadt-der-zukunft-bauen-338158.html