Tod nach mutmaßlichem Autorennen: Suche nach Fahrern

Nach einem mutmaßlichen Autorennen in Nordrhein-Westfalen ist eine zufällig in das Geschehen verwickelte Autofahrerin an ihren Verletzungen gestorben. Die Suche nach den Tätern rückt deshalb noch einmal stärker in den Fokus. Zwei Männer stehen unter Verdacht.