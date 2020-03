Empfehlung - Thüringen: CDU-Abgeordneter in Quarantäne

dpaErfurt Der Abgeordnete sei in den Winterferien mit einem infizierten 57-jährigen Mann aus dem Saale-Orla-Kreis im Skiurlaub in Italien gewesen, sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums am Dienstag in Erfurt. Laborproben des Abgeordneten würden derzeit untersucht. Möglicherweise liege schon am Dienstagabend ein Ergebnis vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/thueringen-cdu-abgeordneter-in-quarantaene-346421.html