Schweden Tausende protestieren mit Greta Thunberg in Stockholm

Mit Megafon in der Hand und Aktivisten von Fridays for Future an ihrer Seite protestiert Thunberg gegen die Verbrennung fossiler Brennträger - aber auch gegen Schwedens konservative Regierung.

© Christine Olsson/TT NEWS AGENCY/AP/dpa Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und weitere, überwiegend junge Menschen ziehen durch Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

