/ Lesedauer: ca. 2min Klimaprotest Tausende Demonstranten bei Fridays for Future in Berlin

Mit Protesten an fast 250 Orten in Deutschland will die Klimaschutzbewegung ein Zeichen im Kampf gegen die Erderwärmung setzen - auch in Berlin. Dort stand auch die Rede einer bekannten Aktivistin auf dem Plan.

© Annette Riedl/dpa Tausende Menschen nehmen an der Protestaktion der Klimaschutzbewegung Fridays for Future vor dem Brandenburger Tor teil. Foto: Annette Riedl/dpa

Von dpa