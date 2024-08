/ Lesedauer: ca. 2min Terrorismus Swift-Fan untröstlich, aber weise: Leben wichtiger als Show

Ein Jahr hat Cameron Menesi sich jeden Tag auf das Swift-Konzert in Wien gefreut. Die Deutsche reiste eigens aus Kalifornien an. Und ist nach der Absage am Boden zerstört.

© Cameron Menesi/dpa Cameron Menesi (r) hat ein Jahr jeden Tag auf das Swift-Konzert in Wien hingefiebert. Foto: Cameron Menesi/dpa

Von dpa