Empfehlung - Stuttgarter Oberbürgermeister Kuhn tritt nicht wieder an

dpaStuttgart Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) tritt nicht für eine zweite Amtszeit an. Für seine Entscheidung führte er am Dienstag in Stuttgart persönliche Gründe an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/stuttgarter-oberbuergermeister-kuhn-tritt-nicht-wieder-an-338271.html