/ Lesedauer: ca. 2min Demonstrationen Straßen und Bahnhöfe blockiert: Großer Protesttag in Israel

Am „Tag des Widerstands“ gehen Tausende in Israel auf die Straße, um gegen die geplante Justizreform zu demonstrieren. Auch der Verkehr kommt teils zum Erliegen. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft.

© Ilia Yefimovich/dpa Israelis blockieren einen Bahnhof, um gegen die Pläne der Regierung von Premierminister Netanjahu, das Justizsystems zu reformieren, zu protestieren. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Von dpa