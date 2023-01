/ Lesedauer: ca. 2min Justiz Straffrei „Containern“: Özdemir und Buschmann für Änderung

Pro Kopf und Jahr fallen in Deutschland im Schnitt 78 Kilogramm Lebensmittelabfälle an. Unter gewissen Umständen soll es nun möglich werden, sich an Abfallcontainern von Supermärkten zu bedienen.

© Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Klimaaktivisten der Letzten Generation verteilen in Potsdam weggeworfene Lebensmittel, die sie aus Containern gerettet haben. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Von dpa