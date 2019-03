Empfehlung - Störung vor Gottesdienst für getötete 21-jährige in Worms

dpaWorms/Mainz Mit einem Trauermarsch und einem Gedenkgottesdienst haben Hunderte Menschen in Worms an eine getötete 21-Jährige erinnert. Am Samstagabend nahmen rund 500 Menschen an einem von Freunden und Angehörigen organisierten Trauermarsch teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/stiller-protest-gegen-afd-mahnwache-in-worms-geplant-285872.html