/ Lesedauer: ca. 3min Türkei Stichwahl - Wähler in Deutschland treten wieder an die Urne

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hat Recep Tayyip Erdogan den Sieg nur knapp verpasst. Nun tritt er gegen Kemal Kilicdaroglu in einer Stichwahl an.

© -/AP/dpa Anhänger von Kilicdaroglu, dem 74-jährigen Vorsitzenden der Mitte-Links- und pro-säkularen Republikanischen Volkspartei (CHP), jubeln vor der Parteizentrale in Ankara. Foto: -/AP/dpa

Von dpa