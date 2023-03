/ Lesedauer: ca. 2min Geschichte Steinmeier: Märzrevolution verbreitete Geist der Freiheit

1848 wäre Deutschland beinahe zur Demokratie geworden, doch die Reaktion war stärker als die Revolutionäre. In Berlin erinnert der Bundespräsident am Jahrestag an den demokratischen Aufbruch.

© Joerg Carstensen/dpa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht beim „Republikanischen Bankett“ im Schloss Bellevue. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Von dpa