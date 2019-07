Staugefahr: ADAC warnt vor „schlimmstem Reisewochenende“

Jeder fünfte Deutsche lebt in Nordrhein-Westfalen. So bedeutet der Ferienbeginn an Rhein und Ruhr jedes Jahr einen Verkehrskollaps. Der ADAC erwartet „eines der schlimmsten Reisewochenenden“. Bei der Bahn rollt „alles, was rollen kann“.