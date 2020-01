Empfehlung - Staatsgäste aus fast 50 Ländern bei Holocaust-Gedenken

dpaJerusalem Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern erinnern am Donnerstag in Israel an die Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/staatsgaeste-aus-fast-50-laendern-bei-holocaust-gedenken-341049.html