© Eranga Jayawardena/AP/dpa

Menschen auf Motorrollern und Autorikschas warten an einer Tankstelle. Die Wirtschaftskrise in Sri Lanka hat dazu geführt, dass die 22 Millionen Einwohner des Landes mit einem Mangel an lebenswichtigen Gütern wie Medikamenten, Kraftstoff und Lebensmitteln zu kämpfen haben. Foto:Eranga Jayawardena/AP/dpa