/ Lesedauer: ca. 4min Migration Sprachlosigkeit? CSU ringt im Wahljahr mit der Asylfrage

Die Zuwanderungszahlen in Deutschland steigen massiv an. Trotzdem ist es in der CDU und insbesondere in der CSU merkwürdig still. Das hat Gründe. Eine Spurensuche liefert viele Erklärungsansätze.

© Sven Hoppe/dpa Markus Söder erwartet von den Mitgliedern der Partei bedachte Aussagen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Von Marco Hadem, Christoph Trost und Michael Donhauser, dpa