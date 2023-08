/ Lesedauer: ca. 2min Wohnen SPD-Fraktionsspitze will Mieterhöhungen stark begrenzen

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp - doch in der Frage, was dagegen zu tun ist, scheiden sich die Geister. Die Sozialdemokraten regen einen „bundesweiten Mietenstopp“ an. Was bedeutet das genau?

© Monika Skolimowska/dpa Blick auf Neubau-Wohnungen im Berliner Bezirk Schöneberg. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Von dpa