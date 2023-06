/ Lesedauer: ca. 2min Asienreise SPD-Chef Klingbeil für Gespräche in China

Im Zeichen der Neuausrichtung der sozialdemokratischen Außenpolitik besucht der Politiker Länder in Asien. In China traf er auf die Nummer Vier in der Machthierarchie und tauschte sich lange aus.

© Zhang Ling/XinHua/dpa Chinas Ministerpräsident Li Qiang (r) hat den SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil in Peking empfangen. Foto: Zhang Ling/XinHua/dpa

Von dpa