/ Lesedauer: ca. 2min Spanien: 40.000 Corona-Infizierte und 2700 Tote

Rund 6500 neue Fälle in 24 Stunden - die Corona-Pandemie in Spanien hat eine beängstigende Dynamik entfaltet. Ministerpräsident Sánchez will nun eine Verlängerung des Alarmzustands im Parlament beantragen.