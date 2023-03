/ Lesedauer: ca. 3min Soziales Sozialwahl für 22 Millionen Menschen erstmals online möglich

Gemessen an der Wahlbeteiligung fristet die Sozialwahl ein Schattendasein. Doch in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit - mit möglichen Auswirkungen auf andere Wahlen in Deutschland.

© Stefan Jaitner/dpa Bei der Sozialwahl können Versicherte sowie Rentnerinnen und Rentner die Sozialparlamente in Deutschland bestimmen. Foto: Stefan Jaitner/dpa

Von dpa