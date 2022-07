Sorge vor weiterer Gewalt nach Protesten in Libyen

© Mohamed Al-Refadi/AP/dpa

Das verkohlte libysche Parlamentsgebäude. Hunderte von Demonstranten zogen durch die Straßen der Hauptstadt Tripolis und anderer libyscher Städte. Viele von ihnen griffen Regierungsgebäude an und setzten sie in Brand, darunter das Repräsentantenhaus in der östlichen Stadt Tobruk. Foto:Mohamed Al-Refadi/AP/dpa