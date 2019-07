Empfehlung - Söder will Bahntickets über Steuer-Senkung billiger machen

dpaBerlin Er wolle das Bahnfahren so attraktiv machen, dass Reisende das Flugzeug bei Kurzstrecken nicht mehr benutzen müssten, sagte Bayerns Ministerpräsident der „Welt am Sonntag“. Bahntickets sollten so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden, derzeit gebe es dafür nicht einmal den ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Das könne so nicht bleiben. Ganz neu ist die Idee nicht: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte schon im April vorgeschlagen, für Fernzugtickets weniger Steuern zu nehmen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/soeder-will-bahntickets-ueber-steuer-senkung-billiger-machen-310105.html