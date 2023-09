/ Lesedauer: ca. 2min Kurioses Skurriler Notruf nach US-Kampfjet-Absturz veröffentlicht

„Entschuldigung, was ist passiert?“, fragt die Frau in der Notrufzentrale ungläubig. Kein Wunder - die Geschichte, die ihr am Telefon erzählt wird, ist mehr als ungewöhnlich.

© Henry Taylor/The Post And Courier/AP/dpa Nachdem sich ein Pilot mithilfe des Schleudersitzes gerettet hat, startet eine großangelegte Suche nach dem Kampfjet des Typs F-35. Foto: Henry Taylor/The Post And Courier/AP/dpa

Von dpa