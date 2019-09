Empfehlung - Simbabwes Ex-Präsident Robert Mugabe gestorben

dpaHarare Der langjährige Präsident Simbabwes, Robert Mugabe, ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus in Singapur. Sein Nachfolger, Präsident Emmerson Mnangagwa, bestätigte am Freitag entsprechende Berichte im Kurznachrichtendienst Twitter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/simbabwes-ex-praesident-robert-mugabe-gestorben-317126.html