/ Lesedauer: ca. 4min Stichwahl Sieg der Demokratie? Erdogan wird noch einmal Präsident

Die Opposition kam ganz nah an einen Machtwechsel in der Türkei heran. Doch Erdogan hat es nach 20 Jahren an der Macht wieder geschafft. Seine Feinde sind bereits ausgemacht.

© Ali Unal/AP Recep Tayyip Erdogan vor Anhängern im Präsidentenpalast in Ankara. Foto: Ali Unal/AP

Von Mirjam Schmitt, dpa