Westafrika Senegals Präsident schließt umstrittene dritte Amtszeit aus

Die Opposition beschuldigt Macky Sall, an der Macht in dem westafrikanischen Land festhalten zu wollen. Nun wendet sich der Präsident in einer Rede an die Nation - und beendet damit Spekulationen.

© Bernd von Jutrczenka/dpa Der Zentrumspolitiker Macky Sall siegte 2012 in einer Stichwahl gegen einen früheren Parteigenossen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Von dpa