Ukrainischer Präsident Selenskyj will in UN-Woche auch Washington besuchen

Eine Rede vor der UN-Generalversammlung in New York ist bereits geplant. Nun soll für das ukrainische Staatsoberhaupt auch ein Besuch in Washington anstehen - und auch ein Treffen mit US-Präsident Biden?

© Susan Walsh/AP/dpa Krieg gegen Russland: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj könnte bei seinem Besuch in Washington um weitere Unterstützung werben. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Von dpa