/ Lesedauer: ca. 5min Lage im Überblick Selenskyj: Ukraine will Pufferzone in Russland schaffen

In der Ostukraine und in der russischen Region Kursk wird schwer gekämpft. Die ukrainischen Vorräte an Waffen und Munition sind knapp. Präsident Selenskyj setzt einen Hilferuf ab - und nennt ein Ziel.

© -/Russian Defense Ministry Press Service /dpa Russische Artillerie im Einsatz bei Kursk. Foto: -/Russian Defense Ministry Press Service /dpa

Von dpa