USA-Besuch Selenskyj bittet um reichweitenstarke Marschflugkörper

Es ist ein symbolträchtiger Besuch des ukrainischen Präsidenten in den USA: erst auf der UN-Weltbühne in New York, später dann in Washington. Selenskyj hat wieder einmal ein militärisches Anliegen.

© Richard Drew/AP/dpa Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht auf der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Foto: Richard Drew/AP/dpa

Von dpa