Empfehlung - Seehofer will Passfotos vom Fotografen weiter erlauben

dpaBerlin „Bei der Sicherheit unserer Identitätsdokumente machen wir keine Kompromisse. Das gilt auch für die Passfotos“, sagte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Ziel der neuen Regelungen im Pass- und Ausweisgesetz sei es, die Fälschungssicherheit weiter zu erhöhen. Seehofer betonte aber, ihm sei wichtig, dass sich Bürger in Zukunft „entscheiden können, ob sie die Passfotos künftig bei der Behörde oder in einem Fotogeschäft anfertigen lassen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/seehofer-will-passfotos-vom-fotografen-weiter-erlauben-340076.html