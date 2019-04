Empfehlung - Seehofer präsentiert Kriminalstatistik

dpaBerlin Die Polizei in Deutschland hat 2018 erneut weniger Delikte erfasst als in den Vorjahren. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) heute in Berlin vorstellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/seehofer-praesentiert-kriminalstatistik-289917.html