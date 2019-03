Empfehlung - Seehofer: Kein islamfeindliches Klima in Deutschland

dpaBerlin Nach dem rassistisch motivierten Massaker an Muslimen in Neuseeland sagte er der „Bild“-Zeitung auf die Frage, ob ein solches Klima in Deutschland herrsche: „Nein. Der Großteil der Menschen in Deutschland lebt friedlich miteinander. Davon bringen uns auch gewaltbereite Extremisten nicht ab.“ Der Bundesregierung sei die freie Religionsausübung ein Kernanliegen. „Islamfeindliche Straftaten und Angriffe auf Moscheen gilt es entschieden und mit aller Härte des Rechtsstaats entgegenzutreten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/seehofer-kein-islamfeindliches-klima-in-deutschland-287299.html