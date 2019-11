Empfehlung - Schwesig fordert starke Ost-Stimme im neuen SPD-Vorstand

dpaSchwerin „Uns ist wichtig, dass der Osten im neuen Parteivorstand gut vertreten ist und vor allem Erfahrungen aus der Fläche einbringen kann“, sagte die SPD-Landesvorsitzende am Samstag am Rande des Juso-Bundeskongresses in Schwerin. Personelle Vorschläge werde es aber erst nach Abschluss des Mitgliederentscheids zur künftigen Parteispitze Ende November geben. Bei den jüngsten Landtagswahlen musste die in Ostdeutschland vergleichsweise mitgliederschwache SPD schmerzhafte Verluste hinnehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/schwesig-fordert-starke-ost-stimme-im-neuen-spd-vorstand-330983.html