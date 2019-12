Empfehlung - Schwerer Unfall: 19-Jähriger tot, vier Teenager verletzt

dpaPinneberg Ein 19 Jahre alter Autofahrer kam demnach in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der ebenfalls 19 Jahre alte Beifahrer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort starb. Der Fahrer und drei weitere Insassen im Alter von 17 bis 19 Jahren wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/schwerer-unfall-19-jaehriger-tot-vier-teenager-verletzt-333592.html