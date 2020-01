Empfehlung - „Schwarzwaldstube“ komplett niedergebrannt

dpaBaiersbronn Das Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn ist bei einem Brand in der Nacht nach Angaben der Feuerwehr komplett zerstört worden. Ein Brandmelder habe die Feuerwehr gegen 3.20 Uhr alarmiert, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/schwarzwaldstube-komplett-niedergebrannt-337860.html