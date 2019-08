Empfehlung - Schüsse in Supermarkt in Texas - Lage unübersichtlich

dpaGilroy In einem Supermarkt im US-Bundesstaat Texas sollen einem Bericht zufolge Schüsse gefallen sein. Die Polizei in der Stadt El Paso rief auf Twitter dazu auf, sich von einem Einkaufszentrum fernzuhalten. Sie warnte, dass sich in der Gegend ein Schütze befände.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/schuesse-in-supermarkt-in-texas-lage-unuebersichtlich-311207.html