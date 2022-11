/ Lesedauer: ca. 2min Alte Synagoge Schüsse auf Rabbinerhaus in Essen: Fahndung dauert an

Mindestens vier Schüsse wurden auf eine Tür zum Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen abgefeuert. Die Suche nach dem Täter dauert an. Die Polizei verstärkt derweil ihre Präsenz an dem Gebäudekomplex.