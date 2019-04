Empfehlung - Schottische Regierungschefin will Unabhängigkeitsreferendum

dpaEdinburgh Es solle eine Wahl zwischen dem Brexit und „einer Zukunft für Schottland als unabhängige europäische Nation“ werden, sagte Sturgeon im schottischen Parlament in Edinburgh. Sie wolle dafür die notwendige Gesetzgebung in die Wege leiten. Das Regierungssystem in London diene den Interessen ihres Landes nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/schottische-regierungschefin-will-unabhaengigkeitsreferendum-293773.html