/ Lesedauer: ca. 2min Migration Scholz: „Zahl der Flüchtlinge ist im Moment zu hoch“

Der Kanzler will den Trend bei den Flüchtlingszahlen in Deutschland mit einem Maßnahmenpaket stoppen. Was sieht er vor?

© Andreas Arnold/dpa „Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland streben, ist im Moment zu hoch“, sagt Kanzler Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Foto: Andreas Arnold/dpa

Von dpa