Scholz will Zuwanderung von Fachkräften aus Indien ausbauen

Indische IT-Fachkräfte sollen schneller und einfacher an Jobs in Deutschland kommen. Das versprach Kanzler Scholz in der südindischen Tech-Metropole Bengaluru.

© Michael Kappeler/dpa Bundeskanzler Scholz besichtigt das Unternehmen Sun Mobility im indischen Silicon Valley Bengaluru. Foto: Michael Kappeler/dpa

Von dpa