/ Lesedauer: ca. 2min Kanzler in Afrika Scholz will kenianische Fachkräfte nach Deutschland holen

Deutschland will den Fachkräftemangel auch mit Unterstüzung aus Kenia bewältigen. Bundeskanzler Scholz sieht in dem ostafrikanischen Land ein großes Potenzial etwa für die IT- und Digitalwirtschaft.

© Michael Kappeler/dpa Bundeskanzler Olaf Scholz während eines Gespräch mit Kenias Präsidenten William Ruto in Nairobi. Foto: Michael Kappeler/dpa

Von dpa