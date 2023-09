/ Lesedauer: ca. 4min UN-Vollversammlung Scholz warnt vor Schein-Frieden in der Ukraine

19 Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine is kein Frieden in Sicht. Die Bemühungen darum werden aber verstärkt. Kanzler Scholz unterstützt das in seiner Rede vor den Vereinten Nationen.

© Michael Kappeler/dpa Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Foto: Michael Kappeler/dpa

Von dpa